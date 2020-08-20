ФСБ помешала СБУ похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса
ФСБ РФ в ходе спецоперации пресекла попытку Службе безопасности Украины похитить на территории России одного из лидеров ополченцев Донбасса, задержаны семь человек, передаёт RT.
При этом в пресс-служба ФСБ не уточнили, кого именно из лидеров ополченцев пыталась похитить украинская спецслужба.
По данным российского силового ведомства, организатором похищения выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. При этом отмечается, что Байдала известен как внештатный сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед.
При этом в самопровозглашенной ДНР Байдала является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, в том числе убийства экс-главы республики Александра Захарченко.
Как рассказали в ФСБ, для похищения ополченца в России Байдала и Мищенко создали две группировки из числа российских преступников, пообещав 200 тысяч долларов и выплатив авансом 50 тысяч долларов.
Задержанные ФСБ семь участников украинской провокации уже заключены под стражу, им предъявлено обвинение.
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