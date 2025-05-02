На Украине осудили мужчину, помешавшего вывозу призывников

Суд в Ивано-Франковске приговорил местного жителя к одному году лишения свободы условно за то, что он помешал сотрудникам территориального центра комплектования отпустить граждан, подлежащих мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на материалы судебного реестра.

По данным издания, инцидент произошел в западной части Украины. Мужчина, вооруженный битой с надписью «Оберег от нечистой силы», догнал автобус с мобилизованными и представителями военкомата, после чего потребовал освободить четверых призывников. В результате его вмешательства мужчин отпустили.

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Издание отмечает, что приговор носит условный характер, и подсудимый останется на свободе, если не нарушит закон в течение испытательного срока.

С момента введения всеобщей мобилизации в феврале 2022 года украинские власти усилили контроль над призывом. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, вручение повесток ведется в общественных местах и учреждениях, а сотрудники ТЦК нередко прибегают к силовым методам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенкоматыМобилизацияУкраина

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