На Украине осудили мужчину, помешавшего вывозу призывников

Суд в Ивано-Франковске приговорил местного жителя к одному году лишения свободы условно за то, что он помешал сотрудникам территориального центра комплектования отпустить граждан, подлежащих мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на материалы судебного реестра.

По данным издания, инцидент произошел в западной части Украины. Мужчина, вооруженный битой с надписью «Оберег от нечистой силы», догнал автобус с мобилизованными и представителями военкомата, после чего потребовал освободить четверых призывников. В результате его вмешательства мужчин отпустили.