На Украине осудили мужчину, помешавшего вывозу призывников
Суд в Ивано-Франковске приговорил местного жителя к одному году лишения свободы условно за то, что он помешал сотрудникам территориального центра комплектования отпустить граждан, подлежащих мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на материалы судебного реестра.
По данным издания, инцидент произошел в западной части Украины. Мужчина, вооруженный битой с надписью «Оберег от нечистой силы», догнал автобус с мобилизованными и представителями военкомата, после чего потребовал освободить четверых призывников. В результате его вмешательства мужчин отпустили.
Издание отмечает, что приговор носит условный характер, и подсудимый останется на свободе, если не нарушит закон в течение испытательного срока.
С момента введения всеобщей мобилизации в феврале 2022 года украинские власти усилили контроль над призывом. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, вручение повесток ведется в общественных местах и учреждениях, а сотрудники ТЦК нередко прибегают к силовым методам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Бали произошло массовое отключение электричества из-за аварии на кабеле
- СМИ: Стивен Миллер может возглавить Совет нацбезопасности при Трампе
- На Украине осудили мужчину, помешавшего вывозу призывников
- В Москве и области ожидается резкое похолодание
- Администрация Трампа предлагает сократить бюджет США
- Трамп предложил приостановить взносы США в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ
- СМИ: Euroclear намерен передать инвесторам €3 млрд за счет активов РФ
- Эд Ширан объявил дату выхода нового альбома «Play»
- Трамп предложил сократить расходы на Международную космическую станцию
- На Украине раскрыли детали соглашения с США по инвестиционному фонду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru