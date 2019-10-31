Политолог: Зеленский – не Ельцин, недруги ему «усталости» не простят

Президент Украины Владимир Зеленский устал от критики и негатива, сообщил в интервью изданию «Украинская правда» глава офиса украинского президента Андрей Богдан.

«Он устал… Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — сказал представитель команды Зеленского.

Политолог Иван Мезюхо в эфире НСН отказался сравнивать слова об усталости украинского лидера с знаменитой фразой первого президента России Бориса Ельцина. При этом он отметил, что такое признание не забудут Зеленскому его противники.