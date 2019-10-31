Политолог: Зеленский – не Ельцин, недруги ему «усталости» не простят
Иван Мезюхо рассказал НСН, о чём свидетельствует заявление главы офиса Зеленского об усталости президента.
Президент Украины Владимир Зеленский устал от критики и негатива, сообщил в интервью изданию «Украинская правда» глава офиса украинского президента Андрей Богдан.
«Он устал… Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — сказал представитель команды Зеленского.
Политолог Иван Мезюхо в эфире НСН отказался сравнивать слова об усталости украинского лидера с знаменитой фразой первого президента России Бориса Ельцина. При этом он отметил, что такое признание не забудут Зеленскому его противники.
«Нет, конечно, это заявление нельзя сравнивать с ельцинским “Я устал, я ухожу”. Хотя подобные аналогии, наверное, будут проскальзывать, в том числе, и в украинской блогосфере. Я думаю, это очень неосторожное заявление. Я думаю, оно будет использовано его противниками: последуют какие-то негативные комментарии со стороны радикальных националистических организаций, со стороны Петра Порошенко. Я не исключаю, что в последующем представитель офиса президента несколько скорректирует это заявление», — заметил политолог.
Кроме того, по его словам, замечание об усталости украинского лидера говорит о том, что в его команде до сих пор нет понимания, как выстраивать диалог с населением.
«Это говорит о том, что внутри команды украинского лидера нет чёткого понимания, как взаимодействовать с гражданским обществом, со СМИ, как выстраивать коммуникацию с украинцами. Безусловно, Зеленский в прошлом талантливый артист, но он не стал выдающимся государственным деятелем, понимающим все механизмы коммуникации с населением.На протяжении всего периода, что он находится на посту лидера Украины, украинское общество наблюдает один ляп за другим со стороны его команды. Зеленский неумело выстраивает отношения с журналистским корпусом, несмотря на то, что пытается креативить и проводить пресс-конференции в фуд-корте. Это, кстати, не добавило ему электоральных очков», — отметил Иван Мезюхо.
Напомним, Владимир Зеленский был избран на пост президента Украины 21 апреля во втором туре выборов. Он одержал разгромную победу, получив 73,22% голосов избирателей.
Подробнее о следах усталости на лице украинского лидера рассказала психолог, физиогномист Светлана Филатова. Читайте об этом в материале НСН.
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