Физиогномисты сравнили мешки под глазами Зеленского и Порошенко

Глава офиса президента Украины Андрей Богда заявил, что Владимир Зеленский очень устал от негатива и болезненно реагирует на любую критику в адрес своей команды. Зеленский находится в постоянной активности, решает множество вопросов, проводит встречи за рубежом, чтобы «поправить имидж государства», что отнимает много сил и энергии.

Психолог, физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН подтвердила, что выражение лица Зеленского свидетельствует о серьезно усталости.

«Да, он очень устал. Мешки под глазами образовались. Эмоции печали. Раньше он был жизнерадостный такой, всегда улыбка на лице была. Сейчас же он очень озабочен, озадачен и такая грусть на лице, усталость, глаза запали… Ужасно смотреть на него», - сказала он.