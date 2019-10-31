Физиогномисты сравнили мешки под глазами Зеленского и Порошенко
В эфире НСН психолог, физиогномист подтвердила крайнюю усталость украинского лидера.
Глава офиса президента Украины Андрей Богда заявил, что Владимир Зеленский очень устал от негатива и болезненно реагирует на любую критику в адрес своей команды. Зеленский находится в постоянной активности, решает множество вопросов, проводит встречи за рубежом, чтобы «поправить имидж государства», что отнимает много сил и энергии.
Психолог, физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН подтвердила, что выражение лица Зеленского свидетельствует о серьезно усталости.
«Да, он очень устал. Мешки под глазами образовались. Эмоции печали. Раньше он был жизнерадостный такой, всегда улыбка на лице была. Сейчас же он очень озабочен, озадачен и такая грусть на лице, усталость, глаза запали… Ужасно смотреть на него», - сказала он.
Физиогномист отметила, что подобные проявления утомленности проявлялись и у предыдущего президента Украины Петра Порошенко.
«Возможно это мое личное мнение, но если эмоции на лице выражают печаль, грусть, подавленность, то, конечно же, это говорит о том, что человек о чем-то жалеет, что его жизнь стала хуже, чем раньше. Если посмотреть фотографии Зеленского до того, как он ввязался в этом дело, и после, то все видно на лице. И то же самое, кстати, наблюдалось у Порошенко. В конце его президентского срока у него образовались жуткие мешки под глазами. Причем, они круговые – это самый плохой вариант. Это говорит о том, что он уже даже не может бороться, настолько он устал. И у Зеленского то же самое намечается. Он уже очень сильно устал. Видна безнадега в его выражении лица», - добавила Филатова.
Богдан также отметил, что пытается оградить украинского лидера от негатива, рекомендуя ему не читать Facebook, пишут РИА Новости.
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