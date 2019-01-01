Кравчук - Зеленскому: Шутить нужно дома, а не с трибуны!

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду дважды рассмешил своих слушателей. На пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо он заявил, что хочет говорить на «официальном» языке Канады и перешел с английского на украинский. Затем, выступая на конференции по Украине в Торонто, Зеленский поздоровался с собравшимися, сказав им по-английски «привет», что также развеселило аудиторию.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН прокомментировал курьезные ситуации с Зеленским.

«Он по природе своей человек раскованный. Очень свободно мыслит, увлекается юмористическими посылами. Он умеет это делать, не случайно столько лет управляет таким коллективом как «95-й квартал». Это очень большой коллектив, сотни людей. И я думаю, в Канаде он почувствовал себя очень уютно по сравнению с другими странами. Я сам когда-то был в Канаде, и там очень много этнических украинцев, канадцев украинского происхождения. И поэтому он позволил себе шутить. Уверен, он знает, что украинский в Канаде не является официальным. У него была работа такая, что все время со сцены, в зале все время тысячи людей, он привык к ироническому взгляду на вещи. Он должен был смешить людей», - напомнил он.