СМИ: Путин и Трамп могут встретиться 11 августа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина может состояться 11 августа. Об этом со ссылкой источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает Fox News.
Собеседники телеканала указали, что площадкой для встречи может стать, в том числе, Рим, либо другие страны Европы.
Источники ТАСС, в свою очередь, утверждают, что европейские локации для встречи Путин и Трампа не рассматриваются.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушкаов заявил, что место для переговоров российского и американского лидеров уже определено, его объявят позднее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
