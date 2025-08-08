СМИ: Путин и Трамп могут встретиться 11 августа

Собеседники телеканала указали, что площадкой для встречи может стать, в том числе, Рим, либо другие страны Европы.

Источники ТАСС, в свою очередь, утверждают, что европейские локации для встречи Путин и Трампа не рассматриваются.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушкаов заявил, что место для переговоров российского и американского лидеров уже определено, его объявят позднее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

