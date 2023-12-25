Военкор: Марьинка полностью освобождена ВС РФ
25 декабря 202304:26
Марьинка полностью освобождена, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление военкора Дмитрия Астраханя.
«Да, на этот раз полностью», — указал он. Отмечается, что последние позиции украинской армии были взяты 5-й бригадой Первого Донецкого корпуса. Прекращены бои за город, которые продолжались около 10 лет.
Ранее в Минобороны России заявили об отражении атак украинских штурмовиков в Марьинке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru