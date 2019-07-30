Политолог рассказал, как надо понимать слова о скором распаде Украины
Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы в эфире НСН объяснил, почему не стоит обращать внимания на такие заявления.
Украина как государство может в течение трех лет перестать существовать из-за того, что во власть после выборов в Верховную раду пришло много людей без управленческого опыта. Об этом заявил представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива. В качестве примера он привел назначение врио министра здравоохранения гражданки США Ульяны Супрун в 2016 году, которая до этого никогда не работала в органах власти. По мнению Кивы, будет «большой победой», если Украина сможет «пережить» следующий год, поскольку в бюджет уже заложено повышение тарифов ЖКХ, которые сильно ударят по кошельку украинцев.
Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН объяснил, почему не стоит обращать внимания на такие заявления.
«Это высказывания недалеких, некомпетентных людей. Может, через год не будет самого Кивы. Была Савченко, сказки рассказывала. Где сейчас Савченко? Нельзя таких людей слушать. Нет объективных условий, чтобы Украина распалась. Что до Супрун, то она же не в Верховный совет попала, это было назначение Порошенко под давлением Соединенных Штатов. На территории Украины идет борьба двух внешних обкомов – кремлевского и вашингтонского. Это нормальный процесс, страна находится на границе. Поэтому так тяжело. Но как-нибудь переживем. Надо выходить на большую независимость от США, но пока не получается, потому что они много денег дают на вооружение армии, на ее приближение к мировым стандартам, чтобы она могла воевать с Российской Федерацией», - сказал он.
По мнению политолога, заявление Кивы о тарифах ЖКХ вообще бессмысленно. «Он смешной человек. Нет того правительства, нет того бюджета. Он живет в прошлом. Сейчас новый Верховный совет, будет формироваться новое большинство, оно создаст новое правительство. И будет новый бюджет. Когда все это будет сделано, тогда и надо что-то говорить», - пояснил собеседник НСН.
Ранее Соскин рассказал НСН о причинах странного поведения киевского мэра Виталия Кличко и о его сложностях с языком.
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