«Повесить Порошенко». Почему Украина выбрала Зеленского

«У граждан Украины не было особых надежд на Зеленского, потому что большая часть тех, чье мнение я слышал, это были люди, которые говорили, что не верят, что при Зеленском что-то изменится, но, по крайней мере, повесят Порошенко. Если Порошенко не повесят или не посадят в тюрьму, то надежды граждан рухнут. Если посадят в тюрьму- то надежды граждан не рухнут, потому что больше ни на что они не надеялись», - заявил украинский политолог.

