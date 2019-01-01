«Повесить Порошенко». Почему Украина выбрала Зеленского
Президент украинского Центра системного анализа рассказал НСН, на какие изменения в стране рассчитывают граждане Украины после избрания нового президента.
По данным ЦИК Украины, после обработки 85,78% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает на выборах с 73,2% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.
Президент украинского Центра системного анализа Ростислав Ищенко заявил в эфире НСН, что граждане Украины не верят, что Зеленский сможет кардинально поменять ситуацию в стране, однако надеются, что Порошенко будет отправлен в тюрьму.
«У граждан Украины не было особых надежд на Зеленского, потому что большая часть тех, чье мнение я слышал, это были люди, которые говорили, что не верят, что при Зеленском что-то изменится, но, по крайней мере, повесят Порошенко. Если Порошенко не повесят или не посадят в тюрьму, то надежды граждан рухнут. Если посадят в тюрьму- то надежды граждан не рухнут, потому что больше ни на что они не надеялись», - заявил украинский политолог.
Ранее НСН рассказала о том, что пишут о Владимире Зеленском западные СМИ.
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