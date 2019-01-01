Болтать - не кулаками махать. Виталий Кличко насмешил интернет очередной оговоркой

Напомним, что проблемы с дикцией у столичного украинского градоначальника проявляются с завидной периодичностью. Ранее он попытался выговорить слово «digitalization» («цифровизация»), несмотря на все старания, смеялись не только участники заседания на Форуме в Давосе, но и брат Владимир не скрывал смех.

О причинах порой странного поведения Кличко и о его сложностях с языком украинский политолог Олег Соскин высказался в эфире НСН однозначно.

«Он же боксёр, его очень сильно били по голове. Он не способен к самообразованию. На мэра он не учился, поэтому он ничего не знает», - сказал Соскин.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал выпустить книгу своих изречений. Он выразил уверенность в том, что сборник будет интересно читать. В свою очередь, Олег Соскин уверен, что и эта идея родилась не в его голове.

«Парадоксальные высказывания Кличко – сплошной “блеск ума”. Кто-то ему посоветовал выпустить афоризмы. Кличко – это клоун, который ночью подрабатывает мэром. Это человек, который совершенно неадекватный, он даже не понимает, что он неадекватный. Одно из его последних высказываний, что “мост устал”, свидетельствует о том, что это человек, который остановился в подростковом возрасте в своём интеллектуальном, духовном, эмоциональном, психическом, умственном развитии», - уверен собеседник.

Напомним, депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что команда президента Владимира Зеленского просит правительство рассмотреть отставку Виталия Кличко с поста мэра Киева.

