Болтать - не кулаками махать. Виталий Кличко насмешил интернет очередной оговоркой
НСН вспомнила самые яркие и нелепые оговорки мэра Киева.
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире одной из программ продолжительное время не мог вспомнить название Института судебных экспертиз. «Су-су-су... Институт судовых... Как же он называется?» — предпринимал безуспешные попытки мэр. Затем он взял паузу, но в итоге смог произнести сложное словосочетание, но с помощью журналиста.
Напомним, что проблемы с дикцией у столичного украинского градоначальника проявляются с завидной периодичностью. Ранее он попытался выговорить слово «digitalization» («цифровизация»), несмотря на все старания, смеялись не только участники заседания на Форуме в Давосе, но и брат Владимир не скрывал смех.
О причинах порой странного поведения Кличко и о его сложностях с языком украинский политолог Олег Соскин высказался в эфире НСН однозначно.
«Он же боксёр, его очень сильно били по голове. Он не способен к самообразованию. На мэра он не учился, поэтому он ничего не знает», - сказал Соскин.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал выпустить книгу своих изречений. Он выразил уверенность в том, что сборник будет интересно читать. В свою очередь, Олег Соскин уверен, что и эта идея родилась не в его голове.
«Парадоксальные высказывания Кличко – сплошной “блеск ума”. Кто-то ему посоветовал выпустить афоризмы. Кличко – это клоун, который ночью подрабатывает мэром. Это человек, который совершенно неадекватный, он даже не понимает, что он неадекватный. Одно из его последних высказываний, что “мост устал”, свидетельствует о том, что это человек, который остановился в подростковом возрасте в своём интеллектуальном, духовном, эмоциональном, психическом, умственном развитии», - уверен собеседник.
Напомним, депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что команда президента Владимира Зеленского просит правительство рассмотреть отставку Виталия Кличко с поста мэра Киева.
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