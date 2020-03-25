Политолог рассказал, что украинцам к концу апреля не на что будет жить
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, что в стране миллионы остались без работы из-за режима ЧС и карантина из-за коронавируса.
Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Решение было принято в среду, 25 марта, на заседании правительства. Такой режим будет действовать до 24 апреля, передает Strana.Ua. Все карантинные мероприятия также продлены до 24 апреля.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, что режим ЧС создает для людей только трудности. При этом в стране нет того, что жизненно необходимо гражданам.
«Режим ЧС введен, но он бессмысленный. В больницах не хватает масок для медперсонала, не говоря уже о спецодежде, перчатках. Люди задают вопрос: ну, мы понимаем, что остановили общественный транспорт, а дальше что? Почему ничего не сделали в медицине? По логике, если человек заболел, то он должен прийти к врачу за помощью. А получается, он приходит, а врач говорит, что ничего не может сделать, потому что у него нет средств защиты. У нас даже анекдот был, когда президент сказал, что привезли 10 млн защитных масок, но никто не знает, где они. В больницах их нет. Это абсурдно. Хорошо, что в Киеве есть частные поликлиники, работают шикарно, выезжают на дом к пациентам», – рассказал политолог.
Особенно сложная ситуация в отдаленных от украинской столицы областях.
«В провинции все вообще ужасно. Если что-то случится с ними, то им никто не поможет. Отсутствует элементарная медицинская помощь», – отметил Охрименко.
Введенный до 24 апреля карантин приведет к тому, что многие жители останутся без средств к существованию из-за остановки предприятий.
«Сейчас 4 млн украинцев не работают. Общественный транспорт остановили не только между городами, селами – люди элементарно не могут приехать на работу в своем населенным пункте. В результате большое количество предприятий просто остановились, потому что где-то можно до работы ногами дойти, а где-то нет. Плюс закрыли торговые центры. Это логично, но люди тоже остались без работы. Сейчас население тратит деньги, которые получило еще в феврале, за март и апрель им не заплатят. И тогда уже будет проблема. Потому что основная масса украинцев не настолько богата, чтобы могла себе позволить такой длительный отдых», – пояснил украинский политолог.
Случаи заражения коронавирусом на данный момент зафиксированы в девяти украинских регионах. Всего в стране 113 случаев, четыре летальных исхода и один выздоровевший пациент.
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