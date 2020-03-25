Политолог рассказал, что украинцам к концу апреля не на что будет жить

Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Решение было принято в среду, 25 марта, на заседании правительства. Такой режим будет действовать до 24 апреля, передает Strana.Ua. Все карантинные мероприятия также продлены до 24 апреля.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, что режим ЧС создает для людей только трудности. При этом в стране нет того, что жизненно необходимо гражданам.

«Режим ЧС введен, но он бессмысленный. В больницах не хватает масок для медперсонала, не говоря уже о спецодежде, перчатках. Люди задают вопрос: ну, мы понимаем, что остановили общественный транспорт, а дальше что? Почему ничего не сделали в медицине? По логике, если человек заболел, то он должен прийти к врачу за помощью. А получается, он приходит, а врач говорит, что ничего не может сделать, потому что у него нет средств защиты. У нас даже анекдот был, когда президент сказал, что привезли 10 млн защитных масок, но никто не знает, где они. В больницах их нет. Это абсурдно. Хорошо, что в Киеве есть частные поликлиники, работают шикарно, выезжают на дом к пациентам», – рассказал политолог.