Экономист: Реструктуризация внешнего долга Украины не спасет от дефолта
Экономист Александр Дудчак в эфире НСН заверил, что кредиторы еще нуждаются в Украине, поэтому дефолт извне будет объявлен позже.
Киев начал переговоры с международными партнерами о реструктуризации внешнего долга. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что МВФ, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития заверили в готовности оказывать поддержку и помощь Украине на период борьбы с коронавирусом.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что никакая реструктуризация не спасет Украину от дефолта.
«Украину это не спасет, да и спасать не от чего по большому счету. Внутренних и внешних западных организаторов государственного переворота в стране все устраивает, они неплохо себя чувствуют, невзирая на очевидные преступления. Процесс идет по плану. Этой власти надо еще продержаться, еще не все окончательно выполнили, что было поставлено. По сути, от предыдущей власти нынешнее правительство ничем не отличается. Только некоторые внешние различия можно найти. А так, не спасет это все от продолжения деградации экономики и общества», – говорит специалист.
Дудчак также спрогнозировал нарастание социальных конфликтов на Украине на фоне происходящего. И заверил, что дефолт Украине будет объявлен извне после принятия еще ряда законов.
«Это наоборот ускорит некоторые процессы, в частности, напряжение среди граждан будет больше, ВВП вряд ли увеличится. Кредиторам ведь понятно, что с Украины нечего взять. То, что они идут на реструктуризацию внешнего долга, это лишь создание видимости некого процесса, якобы кто-то беспокоится об экономике Украины. А долг закрывать нечем. Экспорт значительно отстаёт от импорта. Приток валюты у государства и так был ограничен, сейчас будет еще сильнее осложнен. Кредиторы еще нуждаются в Украине, поэтому дефолт объявлять не будут. Предварительно нужно принять еще ряд законов, и потом уже извне объявлять о дефолте. Хотя Украина уже живет в состоянии дефолта с 2015 года. На населении, конечно, отразиться все. С учетом закрытия границ, бежать некуда будет», – отмечает экономист.
Ранее в эфире НСН Александр Дудчак предрек, что кризис на Украине власти спишут на ситуацию с коронавирусом в стране.
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