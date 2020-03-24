Экономист: Реструктуризация внешнего долга Украины не спасет от дефолта

Киев начал переговоры с международными партнерами о реструктуризации внешнего долга. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что МВФ, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития заверили в готовности оказывать поддержку и помощь Украине на период борьбы с коронавирусом.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что никакая реструктуризация не спасет Украину от дефолта.

«Украину это не спасет, да и спасать не от чего по большому счету. Внутренних и внешних западных организаторов государственного переворота в стране все устраивает, они неплохо себя чувствуют, невзирая на очевидные преступления. Процесс идет по плану. Этой власти надо еще продержаться, еще не все окончательно выполнили, что было поставлено. По сути, от предыдущей власти нынешнее правительство ничем не отличается. Только некоторые внешние различия можно найти. А так, не спасет это все от продолжения деградации экономики и общества», – говорит специалист.