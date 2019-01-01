Победа Зеленского стала провалом Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине. В сообщении на сайте немецкого правительства говорится, что ФРГ продолжит активно поддерживать Украину, особенно в её праве на суверенитет и территориальную целостность. Помимо этого, Меркель пригласила Зеленского на встречу в Берлин.

Немецкий политолог Александр Рар рассказал в эфире НСН, что Ангела Меркель сейчас пытается исправить свою ошибку. Встретившись 12 апреля в Берлине с Петром Порошенко, она сделала неверную ставку. Между тем, президент Франции провел переговоры с будущим победителем второго тура президентской гонки шоуменом Владимиром Зеленским. Теперь, по словам Рара, Меркель придется исправлять этот «провал немецкой политики».

«Германия совершила стратегическую ошибку, в отличие от Макрона, пригласив Порошенко. Дело не в том, что Меркель пригласила его на какое-то собеседование, она выступила с ним на пресс-конференции и всей своей мимикой и высказываниями дала понять, что она поддерживает именно его. Другими словами, как провалом немецкой политики это нельзя назвать. Сейчас она будет пытаться пригласить Зеленского в Германию, но выглядеть это будет уже по-другому: человек уже избран, он победил с огромным отрывом голосов от Порошенко… Теперь Меркель нужен другой политик, чтобы украсить свой собственный имидж и шаткую репутацию в Германии», - уверен немецкий политолог.

Перестраивать свое отношение к Украине теперь придется не только немецкому канцлеру, но и местным элитам.

«В элитах Германии сложилось впечатление, что Украина состоит только из народа, который хочет бежать от России в свободную Европу. Это такое примитивное представление. Там питались картинкой майдана 2014 года, и так как был избран Порошенко, то со стороны создавалось впечатление, что народ идет за ним. В Германии думали, что альтернативы ему нет, потому что он ведет Украину в НАТО, в ЕС», - прояснил Рар.

Однако выборы президента, в которых Зеленский победил Порошенко с огромным отрывом (по предварительным данным ЦИК Украины, Владимир Зеленский набирает более 73% голосов), показали, что сам украинский народ желает ухода нынешнего главы государства.

«Если посмотреть на результаты выборов и в первом, и во втором туре, выясняется, что украинский народ не хочет продолжения войны, этой риторики. Порошенко же ставил только на эту военную риторики против России. В итоге Германии теперь придется пересмотреть свое отношение ко всему тому, что происходит на Украине. Надеюсь, что немецкие эксперты на это способны, в чем я иногда сомневаюсь, потому что многие из них считают, что Киев нужно поддерживать, чтобы Россия не восстановила свою империю. По их мнению, Украину надо спасать от злого русского медведя. Этот взгляд существует еще с 1990-х годов. Однако ситуация намного сложнее», - считает собеседник НСН.