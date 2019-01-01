Политолог о роспуске Рады: «А кто на Украине соблюдает Конституцию?!»

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации в зале Верховной рады объявил о роспуске украинского парламента. «Я распускаю Верховный совет восьмого созыва», — заявил он. Новый президент также призвал правительство уйти в отставку. Прямую трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Своим заявлением о роспуске Верховной рады Зеленский нарушил Конституцию, и парламент имеет право не подчиниться президенту. Об этом в эфире НСН заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«На Украине не соскучишься! Согласно Конституции, Зеленский, конечно, не имел права так делать, ну а кто на Украине соблюдает Конституцию, если на то пошло?! Он имеет право распустить Раду только после консультации со спикером. Зеленский старается показать свою власть, а Рада — свою, она может ведь не подчиниться. В истории Украины такие случаи были. Все уверены, что на волне популярности Зеленский получит много голосов, а потом может получиться все наоборот, у него же нет партии», — сказал он.

В любом случае роспуск Верховной рады — это подарок для мажоритариев, говорит политолог.

«Многие боялись, что будут внесены изменения в законодательство, и мажоритарной системы в парламенте не будет. Теперь уже понятно, что мажоритарщики, а это преимущественно «Народный фронт», смогут спокойно пройти в Верховную раду под мажоритарными знаменами», — отметил собеседник НСН.

По мнению Охрименко, конфликт между Зеленским и Верховной радой будет нарастать.

«Будет много всяких интриг, нюансов и нюансиков. Рада будет свои демарши делать, Зеленский — свои. Беда Зеленского в том, что он не умеет интриговать. Он часто действует по инерции, считая, то так будет успешно», — полагает политолог.

Очередные выборы в Раду должны состояться в октябре 2019 года. В случае, если Рада будет распущена, то должны быть назначены досрочные выборы. По некоторым данным, они могут пройти 14 июля нынешнего года.