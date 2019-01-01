Украина

Политолог о роспуске Рады: «А кто на Украине соблюдает Конституцию?!»

20 мая13:52
Ольга Дворянова

Украинский политолог рассказал НСН, удастся ли новому президенту Украины досрочно распустить парламент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации в зале Верховной рады объявил о роспуске украинского парламента. «Я распускаю Верховный совет восьмого созыва», — заявил он. Новый президент также призвал правительство уйти в отставку. Прямую трансляцию вел телеканал «112 Украина». 

Своим заявлением о роспуске Верховной рады Зеленский нарушил Конституцию, и парламент имеет право не подчиниться президенту. Об этом в эфире НСН заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. 

«На Украине не соскучишься! Согласно Конституции, Зеленский, конечно, не имел права так делать, ну а кто на Украине соблюдает Конституцию, если на то пошло?! Он имеет право распустить Раду только после консультации со спикером. Зеленский старается показать свою власть, а Рада — свою, она может ведь не подчиниться. В истории Украины такие случаи были. Все уверены, что на волне популярности Зеленский получит много голосов, а потом может получиться все наоборот, у него же нет партии», — сказал он.

В любом случае роспуск Верховной рады — это подарок для мажоритариев, говорит политолог.

«Многие боялись, что будут внесены изменения в законодательство, и мажоритарной системы в парламенте не будет. Теперь уже понятно, что мажоритарщики, а это преимущественно «Народный фронт», смогут спокойно пройти в Верховную раду под мажоритарными знаменами», — отметил собеседник НСН.

По мнению Охрименко, конфликт между Зеленским и Верховной радой будет нарастать.

«Будет много всяких интриг, нюансов и нюансиков. Рада будет свои демарши делать, Зеленский — свои. Беда Зеленского в том, что он не умеет интриговать. Он часто действует по инерции, считая, то так будет успешно», — полагает политолог.   

Очередные выборы в Раду должны состояться в октябре 2019 года. В случае, если Рада будет распущена, то должны быть назначены досрочные выборы. По некоторым данным, они могут пройти 14 июля нынешнего года.

Уловки украинской конституции. Как Зеленский будет Раду распускать

17 мая «Народный фронт» заявил о выходе из коалиции в Верховной раде. Таким образом фракция заблокировала возможность досрочно распустить парламент. На формирование нового парламентского большинства отводится 30 дней, а распускать Верховную Раду за полгода до выборов запрещает конституция.

Инициативу Зеленского о роспуске парламента в понедельник поддержал лидер партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Юрий Бойко, сообщила пресс-служба партии. На вторник, 21 мая, новый президент назначил консультации с фракциями Рады по поводу роспуска парламента, передает РИА Новости. 

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, почему Зеленский так торопится распустить парламент. 

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ФОТО: Кадр из трансляции
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВерховная РадаАлександр Охрименко

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