Политолог не увидел в интервью Мендель попытки США убрать Зеленского
Скандальное интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель не стоит воспринимать как сигнал о намерении Вашингтона заменить украинского лидера. Такое мнение в комментарии aif.ru высказал политолог Богдан Безпалько, отметив, однако, что показания Мендель способны повлиять на перспективы политика в Киеве.
По оценке Безпалько, если бы американские партнёры действительно решили убрать Зеленского, они действовали бы жёстче, но в рамках дипломатических приличий.
«Это можно списать на то, что уволенная бывшая пресс-секретарь транслирует свои обиды», — пояснил эксперт, добавив, что аналогичный эффект имели бы и обвинения в домогательствах или иных неэтичных поступках.
По мнению политолога, откровения Мендель не приведут к пересмотру позиции Вашингтона по отношению к Киеву. Тем не менее, формирующийся негативный информационный фон может создать задел на будущее.
«Если через год решат Зеленского жестко отстранить от власти, это всё вспомнят», — резюмировал Богдан Безпалько.
Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал беседу с Мендель, которая несколько лет работала в офисе Зеленского. В ней она заявила о наркотической зависимости президента и умышленном срыве мирных переговоров с российской стороной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
