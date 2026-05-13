Политолог не увидел в интервью Мендель попытки США убрать Зеленского

«Это можно списать на то, что уволенная бывшая пресс-секретарь транслирует свои обиды», — пояснил эксперт, добавив, что аналогичный эффект имели бы и обвинения в домогательствах или иных неэтичных поступках.

По мнению политолога, откровения Мендель не приведут к пересмотру позиции Вашингтона по отношению к Киеву. Тем не менее, формирующийся негативный информационный фон может создать задел на будущее.

«Если через год решат Зеленского жестко отстранить от власти, это всё вспомнят», — резюмировал Богдан Безпалько.

Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал беседу с Мендель, которая несколько лет работала в офисе Зеленского. В ней она заявила о наркотической зависимости президента и умышленном срыве мирных переговоров с российской стороной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

