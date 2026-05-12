Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила, что он употребляет наркотики
Многие видели, как президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики, заявила в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону бывшая пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
«Все говорили, что это был кокаин. Зеленский курил травку и отдыхал с друзьями из «Квартала 95» в Крыму уже после 2014 года, - сообщила она. Мендель назвала главу государства «эмоционально неконтролируемым» и «безумным актером», а «всё, что он говорит, оторвано от реальности и откровенная ложь».
Бывшая пресс-секретарь указала, что Зеленский считал экс-президента США Джо Байдена «слабым, поэтому был уверен, что сможет протолкнуть Украину в НАТО».
«Зеленский разыгрывает из себя бедняка в своём дешёвом свитере. Но он никогда ничего не делал бесплатно», - отметила Мендель.
Также, по ее словам, Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
