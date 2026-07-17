Артистка подчеркнула, что регулярно посещает Россию вместе с матерью и не намерена менять свое отношение к стране из-за текущей политической обстановки. По ее словам, многие жители Италии сохраняют симпатию к России и не видят препятствий для поездок.

Ривелли напомнила об исторической помощи, которую русские неоднократно оказывали итальянцам. Также она раскритиковала санкции Европейского союза, отметив, что они наносят ущерб самим европейцам, и привела в качестве примера существенный рост цен на газ в Италии.

Ранее сама Орнелла Мути посетила международный форум потребительской кооперации, прошедший в Казани. Актриса назвала свое участие в мероприятии доказательством того, что даже в сложные времена можно находить точки соприкосновения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

