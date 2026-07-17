Дочь актрисы Орнеллы Мути готовится получить гражданство России
Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути певица Найке Ривелли начала оформлять российское гражданство и планирует приобрести недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом РЕН ТВ.
Артистка подчеркнула, что регулярно посещает Россию вместе с матерью и не намерена менять свое отношение к стране из-за текущей политической обстановки. По ее словам, многие жители Италии сохраняют симпатию к России и не видят препятствий для поездок.
Ривелли напомнила об исторической помощи, которую русские неоднократно оказывали итальянцам. Также она раскритиковала санкции Европейского союза, отметив, что они наносят ущерб самим европейцам, и привела в качестве примера существенный рост цен на газ в Италии.
Ранее сама Орнелла Мути посетила международный форум потребительской кооперации, прошедший в Казани. Актриса назвала свое участие в мероприятии доказательством того, что даже в сложные времена можно находить точки соприкосновения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Захарова объяснила свой отказ пожать руку послу Германии в РФ
- Дочь актрисы Орнеллы Мути готовится получить гражданство России
- Ученый не поверил, что на «второй Земле» есть разумная жизнь
- В ЯНАО девушка получила ожоги при столкновении параплана с ЛЭП
- «Порвет все рамки»: Что сделает с Голливудом «Одиссея» Нолана
- В России испытают лазерное оружие «Перун» для борьбы с дронами ВСУ
- ФОМ: рейтинг одобрения работы Путина снизился до 66%
- Развожаев сообщил об ухудшении ситуации со светом в Севастополе
- Трамп изъвил желание укреплять отношения США и Грузии
- В российских регионах начали массово распродавать АЗС