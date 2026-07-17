Латвия запретила въезд в страну украинскому эстрадному дуэту «Кролики»
Латвия запретила въезд в страну участникам популярного украинского эстрадного дуэта «Кролики» Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу. Об этом сообщила глава МИД республики Байба Браже, передает ТАСС.
Министр объявила артистов персонами нон грата и запретила им пересекать границу государства на неопределенный срок. Такое решение принято в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Закона «Об иммиграции».
Моисеенко и Данилец являются народными артистами Украины и выступают на русском и украинском языках. Их творческий дуэт был создан в 1987 году и он остается популярным на постсоветском пространстве до сих пор.
Ранее в Кремле осудили намерение властей Латвии запретить русский язык в СМИ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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