СМИ: Суд арестовал экс-главу департамента Минпромторга по делу о хищениях

Бывший директор департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Мещанский суд Москвы ранее избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела о хищениях при импортозамещении. Ущерб только по одному эпизоду, связанному с производством подгузников для взрослых из российской целлюлозы, уже превышает 50 млн рублей.