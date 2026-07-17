СМИ: Суд арестовал экс-главу департамента Минпромторга по делу о хищениях

Бывший директор департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Мещанский суд Москвы ранее избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела о хищениях при импортозамещении. Ущерб только по одному эпизоду, связанному с производством подгузников для взрослых из российской целлюлозы, уже превышает 50 млн рублей.

Экс-главу Росавиации задержали по делу о мошенничестве

В правоохранительных органах не исключили появления новых эпизодов в рамках данного уголовного дела. Общий размер причиненного государству ущерба в итоге может составить около 1 млрд рублей, а расследованием занимается следственный департамент МВД России.

Это не первое резонансное задержание чиновников, связанных с Минпромторгом. В июне сотрудники СКР на рабочем месте взяли под стражу высокопоставленного чиновника этого ведомства Валентина Цупруна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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