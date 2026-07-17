Зеленский пообещал властям Польши открыть архивы о Волынской резне
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предоставить Польше доступ ко всем архивным документам Службы безопасности и Службы внешней разведки Украины, касающимся Волынской резни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канал, передает ТАСС.
Украинский лидер отметил, что провел совещание по вопросам политики на польском направлении. По его словам, в ближайшее время будут приняты дипломатические решения, включая полное открытие материалов о трагических событиях на Волыни в годы Второй мировой войны.
Также планируется выдать дополнительные разрешения на проведение совместных с польской стороной поисковых и эксгумационных работ.
При этом Зеленский высказался за развитие добрососедских отношений с Варшавой. В своем сообщении он обошел молчанием проблему героизации Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), которая ранее стала причиной серьезного обострения отношений между Киевом и Польшей.
Депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» ранее потребовали включить в ежегодный доклад о заявке Украины на вступление в ЕС осуждение Зеленского из-за героизации нацистских преступников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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