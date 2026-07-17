Зеленский пообещал властям Польши открыть архивы о Волынской резне

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предоставить Польше доступ ко всем архивным документам Службы безопасности и Службы внешней разведки Украины, касающимся Волынской резни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канал, передает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что провел совещание по вопросам политики на польском направлении. По его словам, в ближайшее время будут приняты дипломатические решения, включая полное открытие материалов о трагических событиях на Волыни в годы Второй мировой войны.