Зеленский пообещал властям Польши открыть архивы о Волынской резне

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предоставить Польше доступ ко всем архивным документам Службы безопасности и Службы внешней разведки Украины, касающимся Волынской резни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канал, передает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что провел совещание по вопросам политики на польском направлении. По его словам, в ближайшее время будут приняты дипломатические решения, включая полное открытие материалов о трагических событиях на Волыни в годы Второй мировой войны.

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Также планируется выдать дополнительные разрешения на проведение совместных с польской стороной поисковых и эксгумационных работ.

При этом Зеленский высказался за развитие добрососедских отношений с Варшавой. В своем сообщении он обошел молчанием проблему героизации Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), которая ранее стала причиной серьезного обострения отношений между Киевом и Польшей.

Депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» ранее потребовали включить в ежегодный доклад о заявке Украины на вступление в ЕС осуждение Зеленского из-за героизации нацистских преступников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаПольшаВладимир Зеленский

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