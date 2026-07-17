Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через домовые чаты

В мессенджерах появилась новая мошенническая схема, при которой злоумышленники создают фальшивые домовые чаты под видом официальных служб ЖКХ для кражи личных данных и вымогательства денег. Об этом в беседе с изданием Лента.ру рассказал заместитель председателя комитета по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш.

По словам депутата, аферисты добавляют жильцов в группы, представляясь сотрудниками управляющих компаний или активистами. Для создания иллюзии легитимности в чате начинается активная переписка с просьбами передать показания счетчиков или обсудить ремонт. Вскоре пользователям предлагают перейти по ссылке, скачать файл или подтвердить свои данные в специальном приложении.