Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через домовые чаты
В мессенджерах появилась новая мошенническая схема, при которой злоумышленники создают фальшивые домовые чаты под видом официальных служб ЖКХ для кражи личных данных и вымогательства денег. Об этом в беседе с изданием Лента.ру рассказал заместитель председателя комитета по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш.
По словам депутата, аферисты добавляют жильцов в группы, представляясь сотрудниками управляющих компаний или активистами. Для создания иллюзии легитимности в чате начинается активная переписка с просьбами передать показания счетчиков или обсудить ремонт. Вскоре пользователям предлагают перейти по ссылке, скачать файл или подтвердить свои данные в специальном приложении.
После выполнения этих действий аккаунты граждан на портале Госуслуги или в банковских приложениях подвергаются взлому. Далее злоумышленники либо оформляют на жертву кредиты, либо начинают угрожать и требовать перевода денег якобы для проверки.
Панеш рекомендовал внимательно проверять создателя группы и не вступать в сообщества без предварительного бумажного уведомления от управляющей компании. Официальные чаты обычно содержат конкретное название с номером дома и контактным телефоном, а наличие в группе только незнакомых фейковых аккаунтов является верным признаком обмана.
Между тем россиянам объяснили, как мошенники звонят с номеров банков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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