Эксперт назвал оптимальную долю долларов в сбережениях россиян

Резко избавляться от накопленных долларов не стоит, так как они продолжают выполнять роль финансовой страховки, однако держать все сбережения в одной валюте рискованно. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал предприниматель и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Специалист отметил, что американская валюта способна смягчить последствия девальвации рубля или внешних экономических потрясений. При этом ставка на единственный актив может обернуться лишними колебаниями стоимости накоплений, поскольку на курс национальной валюты влияют структурные факторы, включая бюджетный дефицит, спрос на импорт и санкционное давление.