Эксперт назвал оптимальную долю долларов в сбережениях россиян
Резко избавляться от накопленных долларов не стоит, так как они продолжают выполнять роль финансовой страховки, однако держать все сбережения в одной валюте рискованно. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал предприниматель и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
Специалист отметил, что американская валюта способна смягчить последствия девальвации рубля или внешних экономических потрясений. При этом ставка на единственный актив может обернуться лишними колебаниями стоимости накоплений, поскольку на курс национальной валюты влияют структурные факторы, включая бюджетный дефицит, спрос на импорт и санкционное давление.
Астафьев рекомендовал сбалансированный подход, при котором от 30 до 50% капитала можно оставить в долларах в качестве защитного актива.
Главным ориентиром при распределении средств эксперт назвал будущие траты. Если основные расходы приходятся на Россию, значительная часть финансовой подушки логично должна быть в рублях для снижения курсового риска. При планировании поездок за рубеж, обучения или покупки импортной техники оправданно держать часть средств в той валюте, которая понадобится для этих целей.
Экономист Александр Разуваев в беседе с НСН назвал основные риски роста наличных расчетов в России.
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