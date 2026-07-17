Автомобилистам рассказали, как действовать при ложном срабатывании алкотестера

Автомобилистам разъяснили алгоритм действий в случае, если портативный алкотестер инспектора ГИБДД показывает превышение нормы у трезвого водителя. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал автомобильный юрист Игорь Стремоусов.

Специалист отметил, что использование подобных приборов на месте остановки является ненадежным методом. Если инспектор подозревает автомобилиста в состоянии опьянения, трезвому водителю следует сразу же потребовать направления в медицинское учреждение для прохождения полноценных тестов и анализов. Такое требование полностью законно.

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В процессе проверки составляется протокол, в котором обязательно указывается несогласие водителя с результатами освидетельствования на месте и его требование о проведении медицинской экспертизы в профильном учреждении. Доставку в больницу или другой медцентр в этом случае обязаны обеспечить сотрудники ГАИ.

Эксперт подчеркнул, что на практике нередко встречаются некорректные или даже сфабрикованные результаты тестирования портативными приборами. Исследование в медицинском учреждении упрощает взаимодействие с сотрудниками ГИБДД, экономит время и защищает автомобилиста от рисков, связанных с необходимостью доказывать свою невиновность в дальнейшем.

В конце мая 2026 года президент Владимир Путин упростил порядок отстранения от управления авто водителей в пьяном виде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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