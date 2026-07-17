Автомобилистам рассказали, как действовать при ложном срабатывании алкотестера

В процессе проверки составляется протокол, в котором обязательно указывается несогласие водителя с результатами освидетельствования на месте и его требование о проведении медицинской экспертизы в профильном учреждении. Доставку в больницу или другой медцентр в этом случае обязаны обеспечить сотрудники ГАИ.

Эксперт подчеркнул, что на практике нередко встречаются некорректные или даже сфабрикованные результаты тестирования портативными приборами. Исследование в медицинском учреждении упрощает взаимодействие с сотрудниками ГИБДД, экономит время и защищает автомобилиста от рисков, связанных с необходимостью доказывать свою невиновность в дальнейшем.

В конце мая 2026 года президент Владимир Путин упростил порядок отстранения от управления авто водителей в пьяном виде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

