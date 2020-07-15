Политолог: Зеленский продолжает линию Порошенко, у Украины нет будущего

Собеседник НСН уверен, что страну ждет печальное будущее.

«При нынешней ситуации и внешнеполитической стратегии ситуация не изменится. Чтобы поставить Украину на путь стабильного развития, нужно не кредитование для того, чтобы гасить предыдущие заимствования, а развитие своей промышленности, наукоемких отраслей. Для этого нужен совершенно другой подход к экономической интеграции. Маразматическое поклонение Европе вылилось в то, что страна потеряла несколько мощнейших отраслей и живет на подачках. Образование деградирует. При такой русофобской прозападной политике будущего у такой страны нет», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) согласился предоставить Украине кредит на $5 миллиардов сроком на 1,5 года. Эксперты скептически оценили жест поддержки со стороны МВФ.