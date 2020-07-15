Политолог: Зеленский продолжает линию Порошенко, у Украины нет будущего
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН прокомментировал заявление политика Юлии Тимошенко о «потере» страны в результате действий президента Владимира Зеленского.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ранее заявила в своем Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский передает страну под контроль международных финансовых спекулянтов.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал НСН, что Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко.
«Зеленский ничего нового не изобретает, он продолжает линию Порошенко, ту политику, которую начал Майдан. Это было большое коммерческое предприятие, реализованное в виде военной операции по свержению законной власти, которая мешала установлению тотального внешнего контроля над Украиной. Да, во всем этом участвует МВФ. По его требованиям меняли законодательство Украины, переставляли различных персонажей», - отметил он.
Собеседник НСН уверен, что страну ждет печальное будущее.
«При нынешней ситуации и внешнеполитической стратегии ситуация не изменится. Чтобы поставить Украину на путь стабильного развития, нужно не кредитование для того, чтобы гасить предыдущие заимствования, а развитие своей промышленности, наукоемких отраслей. Для этого нужен совершенно другой подход к экономической интеграции. Маразматическое поклонение Европе вылилось в то, что страна потеряла несколько мощнейших отраслей и живет на подачках. Образование деградирует. При такой русофобской прозападной политике будущего у такой страны нет», - заключил он.
Ранее сообщалось, что Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) согласился предоставить Украине кредит на $5 миллиардов сроком на 1,5 года. Эксперты скептически оценили жест поддержки со стороны МВФ.
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