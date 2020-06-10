Дойная корова на коротком поводке: Экономист о кредите МВФ Украине

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН скептически оценил жест поддержки со стороны МВФ. По его мнению, ни о каком спасении страны за счёт этих средств говорить нельзя, а власти Украины и не пытаются думать в этом направлении.

«Вся программа на 5 миллиардов, и я сомневаюсь, что все эти деньги будут выплачены. Практика предыдущих программ от МВФ показывает, что ни одна из них не была выполнена — максимум на 40%. Сейчас берут новые кредиты даже не для выплаты предыдущих, а для обслуживания выплат по предыдущим кредитам. Страна на очень коротком поводке у Международного валютного фонда, и мы видим это по практически уже ручному управлению. МВФ вмешивается во внутреннюю политику, в законодательный процесс, даёт прямые указания по принятию законов, которые интересны крупному международному капиталу. Вплоть до того, что выставляет требования по формированию руководства компаний, которые имеют важнейшее значение для Украины — по тому же «Нафтогазу». В этом плане уже бессмысленно рассуждать, спасёт ли кредит. Спасать там уже нечего и некому, потому что у нынешнего руководства Украины даже мысли такой нет. Они просто выполняют требования тех, кто привёл их к власти, и у них нет задач соображать в направлении выхода из зависимости, укрепления суверенитета, повышения уровня жизни населения», - сказал он.

Дудчак считает, что для населения вопрос заключается не в выходе страны из кризиса, а в том, насколько изменятся тарифы и уровень жизни. А для МВФ такая модель взаимоотношений с Киевом выгодна, говорит эксперт.

«МВФ выдают (кредиты - прим. НСН) в таком объёме, чтобы можно было выдерживать определённые макроэкономические показатели для статистики. Хотя это всё от лукавого, потому что МВФ может в любой момент назвать вещи своими именами и объявить, что Украина не кредитоспособна. Их устраивает такая дойная корова, которую можно всё меньше кормить и всё больше доить. Они ищут оптимальный баланс, чтобы эта корова не сдохла», - подытожил экономист.

МВФ в обмен на кредитную помощь требовала от Киева принять ряд законов, в том числе об обороте земель сельскохозяйственного назначения, которые до сих пор не продавались, и о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам, в первую очередь «Приватбанка» Игорю Коломойскому. За принятие закона о рынке земли команду президента Владимира Зеленского резко критиковала оппозиция.

Ранее глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что условия получения займов от МВФ слишком сложные для Киева и неприемлемы по многим параметрам. Стороны согласовали кредит стенд-бай размером пять миллиардов долларов сроком на полтора года, но меморандум этой программы составлен таким образом, что украинцы его не поймут, утверждал Арахамия.

