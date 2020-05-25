На Восток. Украине указали путь к восстановлению экономики

ВВП Украины на фоне пандемии коронавируса упадет более чем на 10%. Такой прогноз дал лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Как пишет МК, он выразил уверенность, что восстановление экономики будет возможно в случае принципиального изменения экономического курса страны.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН подтвердил прогноз Медведчука.

«Порядок цифр будет примерно такой. Прогнозировать сейчас непросто: Украина очень сильно зависит от внешних рынков, ни имеет никакого «подкожного жира». От того, насколько будут благосклонны внешние кредиторы. Украина еще не оправилась от падения 2014-15 годов», - напомнил эксперт.