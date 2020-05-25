На Восток. Украине указали путь к восстановлению экономики
Украинский политолог и экономист в эфире НСН подтвердил прогноз Медведчука о падении экономики страны.
ВВП Украины на фоне пандемии коронавируса упадет более чем на 10%. Такой прогноз дал лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Как пишет МК, он выразил уверенность, что восстановление экономики будет возможно в случае принципиального изменения экономического курса страны.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН подтвердил прогноз Медведчука.
«Порядок цифр будет примерно такой. Прогнозировать сейчас непросто: Украина очень сильно зависит от внешних рынков, ни имеет никакого «подкожного жира». От того, насколько будут благосклонны внешние кредиторы. Украина еще не оправилась от падения 2014-15 годов», - напомнил эксперт.
Он рассказал, какие меры могли бы способствовать восстановлению украинской экономики.
«Помочь может возврат к традиционным рынкам, к сотрудничеству с Россией, со странами Евразийского Союза. Ориентация на Восток, закрытие темы с евроинтеграцией, реальное прекращение войны, а не болтовня Зеленского», - перечислил Дудчак.
Ранее Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, что экономическая ситуация на Украине стране была тяжёлой и без коронавируса, а система здравоохранения полностью развалена.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
353 тыс.+8 946 / сут.
Умерли
3 633+92 / сут.
Выздоровели
119 тыс.+5 499 / сут.
- Мораторий на штрафы за неуплату по ЖКХ могут отменить с 1 мая
- Пробные ЕГЭ проведут в России 29 и 30 июня
- Летали, как щепки. Трое погибли при урагане в Екатеринбурге. Видео
- Ограничения для внутреннего туризма в России начнут снимать с 1 июня
- Представитель Кремля Песков с женой выписались после COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru