На Восток. Украине указали путь к восстановлению экономики

Украинский политолог и экономист в эфире НСН подтвердил прогноз Медведчука о падении экономики страны.



ВВП Украины на фоне пандемии коронавируса упадет более чем на 10%. Такой прогноз дал лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Как пишет МК, он выразил уверенность, что восстановление экономики будет возможно в случае принципиального изменения экономического курса страны.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН подтвердил прогноз Медведчука.

«Порядок цифр будет примерно такой. Прогнозировать сейчас непросто: Украина очень сильно зависит от внешних рынков, ни имеет никакого «подкожного жира». От того, насколько будут благосклонны внешние кредиторы. Украина еще не оправилась от падения 2014-15 годов», - напомнил эксперт.

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Он рассказал, какие меры могли бы способствовать восстановлению украинской экономики.

«Помочь может возврат к традиционным рынкам, к сотрудничеству с Россией, со странами Евразийского Союза. Ориентация на Восток, закрытие темы с евроинтеграцией, реальное прекращение войны, а не болтовня Зеленского», - перечислил Дудчак.

Ранее Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, что экономическая ситуация на Украине стране была тяжёлой и без коронавируса, а система здравоохранения полностью развалена.

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ФОТО: РИА Новости / Р. Бениаминсон
ТЕГИ:Экономический КризисУкраина
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