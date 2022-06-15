На Украине погиб российский военный журналист Сергей Постнов

Глава группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии, военный журналист полковник Сергей Постнов погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Совет ветеранов центрального аппарата отдела внутренних дел.

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Отмечается, что Постнов погиб в ночь на 14 июня, пишет РИА ФАН. Подробности его гибели не уточняются.

Военкор освещал события в Харьковской области и Луганской народной республике. Постнов отмечен различными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью Суворова, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьЖурналистыУкраина
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