«Не труп, но и не президент»: Лидер украинской оппозиции не верит в силу Порошенко

«Это ни о чем не говорит. У нас проплачена социология, они купили «Социс» и других, этим агентствам я не доверяю. Там все ангажировано, - кто заплатит, тому и пишут хорошие проценты», - сказал в этой связи Бойко.

Он не согласился с мнением, что Порошенко является «политическим трупом» на Украине, но усомнился в его президентских перспективах.

«Нет (не политический труп – прим. НСН), он борется и сейчас принимает активное участие в политической жизни, у него высокий антирейтинг, он продолжает играть роль в политике. Я не верю, что он может стать президентом, при этом он в политике продолжает оставаться», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Как говорил НСН бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, и Порошенко, и Зеленский являются «марионетками».