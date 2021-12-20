«Не труп, но и не президент»: Лидер украинской оппозиции не верит в силу Порошенко
Юрий Бойко сказал НСН, что не считает Порошенко «политическим трупом», призвав при этом не верить соцопросам.
Петр Порошенко - пока еще не политический труп, но новым президентом Украины не станет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.
По утверждению социологов, партия Порошенко «Европейская солидарность» обошла бы пропрезидентскую «Слугу народа», если бы выборы в парламент Украины проводились в декабре. По данным опроса центра «Социс», их поддержали бы, соответственно, 17,1% и 15% жителей страны.
«Это ни о чем не говорит. У нас проплачена социология, они купили «Социс» и других, этим агентствам я не доверяю. Там все ангажировано, - кто заплатит, тому и пишут хорошие проценты», - сказал в этой связи Бойко.
Он не согласился с мнением, что Порошенко является «политическим трупом» на Украине, но усомнился в его президентских перспективах.
«Нет (не политический труп – прим. НСН), он борется и сейчас принимает активное участие в политической жизни, у него высокий антирейтинг, он продолжает играть роль в политике. Я не верю, что он может стать президентом, при этом он в политике продолжает оставаться», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как говорил НСН бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, и Порошенко, и Зеленский являются «марионетками».
«Даже зайца можно научить спички поджигать, а этот (Зеленский – прим. НСН) за два года оказался абсолютно необучаемым. Как был уровень актера, так этот уровень и остался. К большому сожалению. В этом беда! На Украине достаточно авторитетных, опытных и знающих людей. Просто система построена так, что надо этих людей отодвинуть, а выдвинуть на первый план марионеток: таких, как Зеленский, Порошенко и ему подобные», - отмечал Азаров.
Петр Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 годы. Его преемником стал Владимир Зеленский, после избрания главой государства в 2019 году распустивший Верховную Раду и назначивший внеочередные парламентские выборы, на которых с большим отрывом победила пропрезидентская партия «Слуга народа». Следующие выборы в парламент Украины намечены на 2023 год, напоминает РИА Новости.
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