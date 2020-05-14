Поклонская ответила журналисту на «символ предательства»

Депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не собирается каким-то особым образом реагировать на заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшим её «символом предательства».

По словам Поклонской, «гадостей» в его адрес она не хочет говорить. Она отметила, что считает его «человеком, желающим иметь свою позицию, которую в нынешних условиях невозможно выразить объективно». При этом депутат пожелала журналисту всего хорошего.

Недавно Наталья Поклонская впервые согласилась дать интервью журналисту из незалежной после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Разговор состоялся посредством видеосвязи между Киевом и Симферополем, отмечает РИА ФАН. Запись беседы Гордон опубликовал на своём YouTube-канале 11 мая.