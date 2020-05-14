Поклонская ответила журналисту на «символ предательства»
Депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не собирается каким-то особым образом реагировать на заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшим её «символом предательства».
По словам Поклонской, «гадостей» в его адрес она не хочет говорить. Она отметила, что считает его «человеком, желающим иметь свою позицию, которую в нынешних условиях невозможно выразить объективно». При этом депутат пожелала журналисту всего хорошего.
Недавно Наталья Поклонская впервые согласилась дать интервью журналисту из незалежной после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Разговор состоялся посредством видеосвязи между Киевом и Симферополем, отмечает РИА ФАН. Запись беседы Гордон опубликовал на своём YouTube-канале 11 мая.
После этого в эфире украинского телевидения журналист назвал интервью «документацией российской агрессии» и его вкладом в будущий судебный процесс в Гааге. А Поклонскую — «символом предательства», поскольку до воссоединения Крыма с Россией она работала в Генпрокуратуре Украины.
Наталья Поклонская ранее заявляла, что агрессивная политика, которую Киев ведёт по отношению к собственному народу, может привести к тому, что страна потеряет свою государственность, а ее регионы станут отделяться и «уходить в свободное плавание».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
53 530+5 527 / сут.
- Коронавирус вернет России статус «чайной страны»
- ФСБ пришла с обыском в правительство Пензенской области
- Онищенко против «военной» вакцинации от коронавируса
- Режим ЧС отменен на большей части Японии
- Россиянам вновь разрешили покупать билеты на поезда заранее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru