Критиковавший Ротару сенатор поблагодарил ее за вечные ценности

8 декабря 201917:07
Ольга Болдырева

Российский Сенатор Валерий Рязанский, ранее выступавший с критикой в адрес Софии Ротару, в эфире НСН пожелал певице и всем «звездам» нести вечные ценности.

Эстрадная певица София Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года-2019». На видео, опубликованном на фан-странице Ротару в Instagram, видно, как певице вручают огромные букеты цветов. «Мы вас так ждали на «Песне года»!» - произнес ведущий. «Я тоже очень по вам скучала», - призналась народная артистка СССР.

Против выступлений Ротару в России ранее высказывались в Совете Федерации, в частности, сенатор Валерий Рязанский. Причиной послужили сообщения, что певица отказалась ехать в Москву на «Песню года» из-за военного положения на Украине – чтобы не провоцировать своих соотечественников. Валерий Рязанский тогда предположил, что лучшим ответом на эти заявления могли бы стать пустые места на концертах Ротару.

Поклонская поддержала Ротару

Теперь же, после триумфального выступления Ротару в Москве, сенатор Валерий Рязанский прокомментировал в эфире НСН пожелал ей и всем деятелям культуры быть носителями вечных, а ни сиюминутных ценностей.

«Лучше, чтобы политические ветры не касались людей искусства, чтобы понуждать их вступать в какие-то политические альянсы. Лучше, если «звезды», выдающиеся деятели культуры и искусства будут носителями вечных ценностей. Вот их главное предназначение. А вечные ценности – это дружба, взаимопонимание, взаимопомощь в сложных ситуация, уважение к религиозным, национальным особенностям. Если следовать этой логике, не будет никаких проблем у наших «звезд», у очень почитаемых артистов. Мне кажется, это основной принцип, какому надо следовать. И, мы политики, будем благодарны артистам за это понимание», - заявил собеседник НСН.

Ранее телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН поспорил с сенатором Валерием Рязанским из-за Ротару и назвал «глупостью неимоверной» попытку смешивать ее творчество с политикой.

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