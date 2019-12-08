Критиковавший Ротару сенатор поблагодарил ее за вечные ценности

Теперь же, после триумфального выступления Ротару в Москве, сенатор Валерий Рязанский прокомментировал в эфире НСН пожелал ей и всем деятелям культуры быть носителями вечных, а ни сиюминутных ценностей.

«Лучше, чтобы политические ветры не касались людей искусства, чтобы понуждать их вступать в какие-то политические альянсы. Лучше, если «звезды», выдающиеся деятели культуры и искусства будут носителями вечных ценностей. Вот их главное предназначение. А вечные ценности – это дружба, взаимопонимание, взаимопомощь в сложных ситуация, уважение к религиозным, национальным особенностям. Если следовать этой логике, не будет никаких проблем у наших «звезд», у очень почитаемых артистов. Мне кажется, это основной принцип, какому надо следовать. И, мы политики, будем благодарны артистам за это понимание», - заявил собеседник НСН.

Ранее телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН поспорил с сенатором Валерием Рязанским из-за Ротару и назвал «глупостью неимоверной» попытку смешивать ее творчество с политикой.

