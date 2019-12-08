Критиковавший Ротару сенатор поблагодарил ее за вечные ценности
Российский Сенатор Валерий Рязанский, ранее выступавший с критикой в адрес Софии Ротару, в эфире НСН пожелал певице и всем «звездам» нести вечные ценности.
Эстрадная певица София Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года-2019». На видео, опубликованном на фан-странице Ротару в Instagram, видно, как певице вручают огромные букеты цветов. «Мы вас так ждали на «Песне года»!» - произнес ведущий. «Я тоже очень по вам скучала», - призналась народная артистка СССР.
Против выступлений Ротару в России ранее высказывались в Совете Федерации, в частности, сенатор Валерий Рязанский. Причиной послужили сообщения, что певица отказалась ехать в Москву на «Песню года» из-за военного положения на Украине – чтобы не провоцировать своих соотечественников. Валерий Рязанский тогда предположил, что лучшим ответом на эти заявления могли бы стать пустые места на концертах Ротару.
Теперь же, после триумфального выступления Ротару в Москве, сенатор Валерий Рязанский прокомментировал в эфире НСН пожелал ей и всем деятелям культуры быть носителями вечных, а ни сиюминутных ценностей.
«Лучше, чтобы политические ветры не касались людей искусства, чтобы понуждать их вступать в какие-то политические альянсы. Лучше, если «звезды», выдающиеся деятели культуры и искусства будут носителями вечных ценностей. Вот их главное предназначение. А вечные ценности – это дружба, взаимопонимание, взаимопомощь в сложных ситуация, уважение к религиозным, национальным особенностям. Если следовать этой логике, не будет никаких проблем у наших «звезд», у очень почитаемых артистов. Мне кажется, это основной принцип, какому надо следовать. И, мы политики, будем благодарны артистам за это понимание», - заявил собеседник НСН.
Ранее телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН поспорил с сенатором Валерием Рязанским из-за Ротару и назвал «глупостью неимоверной» попытку смешивать ее творчество с политикой.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Киеве проходит митинг против «капитуляции» Украины
- Критиковавший Ротару сенатор поблагодарил ее за вечные ценности
- В Минске отмечают усиление властей против митингующих оппозиционеров
- В Минске снова проходит митинг против интеграции Белоруссии с Россией
- Депутаты подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии