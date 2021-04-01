«Пойдут гробы»: Гордон пригрозил партизанской войной в случае наступления РФ в Донбассе

Россию ожидает партизанская война и «невиданный отпор» в случае наступательной операции в Донбассе. Об этом заявил украинский журналист, телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24».

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При этом Гордон считает такую ситуацию маловероятной, поскольку российские власти «не дураки» и понимают, что последует за развязыванием войны на территории Украины.

«Если они сунутся сюда, земля будет стрелять. А если в Россию пойдут гробы, я думаю, что [президенту РФ Владимиру] Путину надо будет это как-то объяснять», — заявил Гордон.

Кроме того, журналист считает, что на подобные действия незамедлительно отреагируют страны-участницы НАТО, «врубив санкции».

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Киев в скором времени может «безвозвратно» потерять Донбасс. По мнению парламентария, властям «удобно списывать свои провалы» на ситуацию в регионе, и они не заинтересованы в выполнении Минских соглашений и возвращении Донбасса.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ЖурналистыУкраинаДонбассВойна В Донбассе
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