«Пойдут гробы»: Гордон пригрозил партизанской войной в случае наступления РФ в Донбассе

При этом Гордон считает такую ситуацию маловероятной, поскольку российские власти «не дураки» и понимают, что последует за развязыванием войны на территории Украины.

«Если они сунутся сюда, земля будет стрелять. А если в Россию пойдут гробы, я думаю, что [президенту РФ Владимиру] Путину надо будет это как-то объяснять», — заявил Гордон.

Кроме того, журналист считает, что на подобные действия незамедлительно отреагируют страны-участницы НАТО, «врубив санкции».

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Киев в скором времени может «безвозвратно» потерять Донбасс. По мнению парламентария, властям «удобно списывать свои провалы» на ситуацию в регионе, и они не заинтересованы в выполнении Минских соглашений и возвращении Донбасса.

