«Пойдут гробы»: Гордон пригрозил партизанской войной в случае наступления РФ в Донбассе
Россию ожидает партизанская война и «невиданный отпор» в случае наступательной операции в Донбассе. Об этом заявил украинский журналист, телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24».
При этом Гордон считает такую ситуацию маловероятной, поскольку российские власти «не дураки» и понимают, что последует за развязыванием войны на территории Украины.
«Если они сунутся сюда, земля будет стрелять. А если в Россию пойдут гробы, я думаю, что [президенту РФ Владимиру] Путину надо будет это как-то объяснять», — заявил Гордон.
Кроме того, журналист считает, что на подобные действия незамедлительно отреагируют страны-участницы НАТО, «врубив санкции».
Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Киев в скором времени может «безвозвратно» потерять Донбасс. По мнению парламентария, властям «удобно списывать свои провалы» на ситуацию в регионе, и они не заинтересованы в выполнении Минских соглашений и возвращении Донбасса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- Жириновский заявил, что не будет завещать тело науке
- «Пойдут гробы»: Гордон пригрозил партизанской войной в случае наступления РФ в Донбассе
- Количество многодетных семей в Москве увеличилось в 2,5 раза за последние 10 лет
- В России вновь зафиксировали более 9 тысяч случаев COVID-19 за сутки
- Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации провокации против Познера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru