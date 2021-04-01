Киеву предрекли безвозвратную потерю Донбасса

По мнению политика, Киеву «удобно списывать все свои неудачи и провалы» на ситуацию на востоке страны. Поэтому Киев не заинтересован в возвращении Донбасса и не станет выполнять Минские соглашения, отмечает РЕН ТВ.

«По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее», – цитирует Киву Газета.ру.

Как отметил депутат, при таком отношении украинских властей на востоке страны не останется тех, кто готов «отдать жизни своих детей стране, которую они считали своей Родиной».

Кива отметил, что таких людей уже нет в Крыму, и если Киев не поменяет тактику, Донбасс будет «безвозвратно» потерян.

