Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов

По его словам, начала специальной военной операции пограничники и Вооруженные силы РФ пресекли 29 попыток проникновения украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп на российскую территорию.

Также Кулишов заявил, что украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у границ России. По его словам, это происходит при содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании.

Глава Погранслужбы отметил, что эти действия сопровождаются попытками втянуть в разведывательно-подрывную деятельность население приграничных районов, передает «Радиоточка НСН».

