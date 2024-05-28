Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов
Российские пограничники в 2023 году сбили более 1,3 тысячи украинских дронов, нарушивших государственную границу, заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, передает РИА Новости.
Более половины беспилотников были сбиты с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы.
По его словам, начала специальной военной операции пограничники и Вооруженные силы РФ пресекли 29 попыток проникновения украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп на российскую территорию.
Также Кулишов заявил, что украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у границ России. По его словам, это происходит при содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании.
Глава Погранслужбы отметил, что эти действия сопровождаются попытками втянуть в разведывательно-подрывную деятельность население приграничных районов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов
- Гладков: ВСУ атаковали FPV-дроном город Шебекино
- В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за дипфейки
- Погранслужба ФСБ: Специалисты в 2023 году пресекли контрабанду на 500 млн рублей
- Средний размер потребкредитов в России достиг 180,5 тысячи рублей
- СМИ: Жены Макрона и Штайнмайера рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста
- Глава СПЧ раскритиковал «Алису» за отказ отвечать на «политические» вопросы
- В Авдеевке обнаружили схрон с ПТРК Javelin и боеприпасами
- Cнятый на Камчатке фильм о лисах стал самой кассовой картиной о природе
- СМИ: Турция расширит прием платежей из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru