Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов

Российские пограничники в 2023 году сбили более 1,3 тысячи украинских дронов, нарушивших государственную границу, заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, передает РИА Новости.

Более половины беспилотников были сбиты с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы.

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По его словам, начала специальной военной операции пограничники и Вооруженные силы РФ пресекли 29 попыток проникновения украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп на российскую территорию.

Также Кулишов заявил, что украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у границ России. По его словам, это происходит при содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании.

Глава Погранслужбы отметил, что эти действия сопровождаются попытками втянуть в разведывательно-подрывную деятельность население приграничных районов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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