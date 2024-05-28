Погранслужба ФСБ: Специалисты в 2023 году пресекли контрабанду на 500 млн рублей
Российские пограничники в прошлом году пресекли контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов на сумму свыше полмиллиарда рублей. Об этом сообщил первый замдиректора – руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.
«Пресечены попытки контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 миллионов рублей, культурных ценностей – около 100 миллионов», — отметил Кулишов в интервью РИА Новости.
По словам главы Погранслужбы, на северо-западном и западном направлениях в основном изымали товары двойного назначения, оружие и боеприпасы, наркотические и психотропные вещества, подпадающие под действие ответных санкций РФ товары и грузы. При этом на Северном Кавказе пограничники пресекали попытки контрабанды драгоценных металлов, оборота оружия или боеприпасов, на казахстанском направлении — контрабанду стратегически важной продукции и ресурсов, товаров, в отношении которых введены ограничения или карантин.
«Дальневосточное направление характеризуется попытками незаконного перемещения водных биологических ресурсов (ВБР), дериватов особо ценных диких животных и растений, драгоценных металлов и камней ... изделий из них», — добавил руководитель Погранслужбы.
Между тем Федеральная таможенная служба сообщила, что российские специалисты пресекли попытку вывоза на Украину установок для сброса ракет военной авиацией, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru