Погранслужба ФСБ: Специалисты в 2023 году пресекли контрабанду на 500 млн рублей

Российские пограничники в прошлом году пресекли контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов на сумму свыше полмиллиарда рублей. Об этом сообщил первый замдиректора – руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.

«Пресечены попытки контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 миллионов рублей, культурных ценностей – около 100 миллионов», — отметил Кулишов в интервью РИА Новости.

По словам главы Погранслужбы, на северо-западном и западном направлениях в основном изымали товары двойного назначения, оружие и боеприпасы, наркотические и психотропные вещества, подпадающие под действие ответных санкций РФ товары и грузы. При этом на Северном Кавказе пограничники пресекали попытки контрабанды драгоценных металлов, оборота оружия или боеприпасов, на казахстанском направлении — контрабанду стратегически важной продукции и ресурсов, товаров, в отношении которых введены ограничения или карантин.

«Дальневосточное направление характеризуется попытками незаконного перемещения водных биологических ресурсов (ВБР), дериватов особо ценных диких животных и растений, драгоценных металлов и камней ... изделий из них», — добавил руководитель Погранслужбы.

Между тем Федеральная таможенная служба сообщила, что российские специалисты пресекли попытку вывоза на Украину установок для сброса ракет военной авиацией, напоминает Ura.ru.

