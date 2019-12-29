Стали известны подробности обмена пленными между Украиной и Донбассом
Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН рассказал, как проходит обмен пленными между Донбассом и Украиной.
Обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной начался на КПП под Горловкой, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно о доставке удерживаемых в самопровозглашённых Донецкой народной республике и Луганской народной республике лиц к месту обмена пленными с Киевом, отмечает RT.
Процедура запланирована по формуле «87 на 55», уточнила ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН пояснил процедуру обмена пленными между Донбассом и Киевом и состав ее участников.
«Как были определены график и процедура обмена, так сейчас это все и происходит. Обмен начался в 12:00 (мск). С обеих сторон людей доставили. С одной стороны – это Горловка (город, подконтрольный ополченцам ДНР – прим. НСН), с другой – Майорское (пункт пропуска на территории ЛНР – прим. НСН). Проходит все под наблюдением омбудсменов ЛНР, ДНР, Украины, там же присутствуют представители ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста», - рассказал собеседник НСН.
Советник главы Луганской народной республики разъяснил, в связи с чем окончательные цифры людей, которые вернутся с обеих сторон, не разглашаются до завершения обмена пленными.
«Процедура не быстрая. Должен состояться обмен всеми документами, верифицированы все передаваемые люди. Это займет определенное время. О цифрах (возвращаемых пленных – прим. НСН) в данном случае нельзя говорить. Были предварительные цифры названы – только со стороны ДНР, со стороны ЛНР цифры не разглашались. Нужно подождать до окончательного обмена. По числу людей достигнуты все договоренности, но также достигнуты договоренности и об их неразглашении до момента обмена», - заявил представитель политической рабочей группы на Минских переговорах.
Мирошник рассказал, как на Донбассе подготовились к приему представителей республик, которых вернет Украина.
«Со стороны ДНР подготовлены условия для приема людей. Поставлены большие шатры МЧС. Предусмотрена медицинская и психологическая помощь», - отметил эксперт.
НСН сообщала о договоренности Киева и Донбасса об обмене пленными в формате «всех на всех». Процедура является частью Минских соглашений, подписанных Украиной и Россией.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил действия украинского президента Владимира Зеленского по соблюдению условий Минских соглашений, касающихся урегулирования ситуации на Донбассе.
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