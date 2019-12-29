Стали известны подробности обмена пленными между Украиной и Донбассом

Советник главы Луганской народной республики разъяснил, в связи с чем окончательные цифры людей, которые вернутся с обеих сторон, не разглашаются до завершения обмена пленными.

«Процедура не быстрая. Должен состояться обмен всеми документами, верифицированы все передаваемые люди. Это займет определенное время. О цифрах (возвращаемых пленных – прим. НСН) в данном случае нельзя говорить. Были предварительные цифры названы – только со стороны ДНР, со стороны ЛНР цифры не разглашались. Нужно подождать до окончательного обмена. По числу людей достигнуты все договоренности, но также достигнуты договоренности и об их неразглашении до момента обмена», - заявил представитель политической рабочей группы на Минских переговорах.

Мирошник рассказал, как на Донбассе подготовились к приему представителей республик, которых вернет Украина.

«Со стороны ДНР подготовлены условия для приема людей. Поставлены большие шатры МЧС. Предусмотрена медицинская и психологическая помощь», - отметил эксперт.

НСН сообщала о договоренности Киева и Донбасса об обмене пленными в формате «всех на всех». Процедура является частью Минских соглашений, подписанных Украиной и Россией.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил действия украинского президента Владимира Зеленского по соблюдению условий Минских соглашений, касающихся урегулирования ситуации на Донбассе.

