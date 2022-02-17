Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ
Подразделения Народной милиции ДНР открыли ответный огонь по точкам силовиков Украины, которые обстреляли территорию самопровозглашенной республики. Об этом сообщил представитель ведомства.
По его словам, информация о пострадавших среди мирного населения уточняется.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Женский масс-старт в биатлоне на ОИ-2022 перенесли из-за мороза
- SuperJob: Почти четверть россиян не получат подарки на 23 февраля
- ФАС проанализирует ситуацию с ростом тарифов на отопление
- Доктор Комаровский перечислил правила лечения «омикрона» в домашних условиях
- Ученые создали из тропических растений материал для терапии рака
- В Баренцевом море корабли Северного флота провели учение по противовоздушной обороне
- В Бразилии число погибших из-за ливней людей увеличилось до 104
- Гоблин попал в больницу
- ЛНР: Ситуация на линии соприкосновения существенно обострилась
- Профессор перечислил скрытые признаки заражения «омикроном»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru