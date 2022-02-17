Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ

Подразделения Народной милиции ДНР открыли ответный огонь по точкам силовиков Украины, которые обстреляли территорию самопровозглашенной республики. Об этом сообщил представитель ведомства.

ЛНР: Ситуация на линии соприкосновения существенно обострилась

По его словам, информация о пострадавших среди мирного населения уточняется.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:ВСУДонбасс
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