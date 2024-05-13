Подпольщик Лебедев заявил об ударе по военному заводу в Харькове

«В 18:00 был прилет по территории завода Малышева, где ВСУ ремонтируют поврежденную в боях технику», — отметил собеседник агентства.

По словам Лебедева, на предприятии находилось не менее 30 единиц гусеничной и колесной техники.

Кроме того, в 22:40 было зафиксировано два попадания в северной части Харькова, на территории аэропорта работала ПВО. Как отметил Лебедев, через авиагавань в последние дни вывозят склады супермаркетов, личное имущество чиновников, военные грузы.

Также в 3:40 на северо-западе Харькова прогремела серия взрывов, по меньшей мере один из них сопровождался детонацией.

Ранее в Харькове объявили воздушную тревогу, на территории города прозвучало несколько хлопков, пишет «Свободная пресса».

