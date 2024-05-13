Подпольщик Лебедев заявил об ударе по военному заводу в Харькове
Российские военные ударили по заводу имени Малышева в Харькове (входит в концерн «Укроборонпром»). Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«В 18:00 был прилет по территории завода Малышева, где ВСУ ремонтируют поврежденную в боях технику», — отметил собеседник агентства.
По словам Лебедева, на предприятии находилось не менее 30 единиц гусеничной и колесной техники.
Кроме того, в 22:40 было зафиксировано два попадания в северной части Харькова, на территории аэропорта работала ПВО. Как отметил Лебедев, через авиагавань в последние дни вывозят склады супермаркетов, личное имущество чиновников, военные грузы.
Также в 3:40 на северо-западе Харькова прогремела серия взрывов, по меньшей мере один из них сопровождался детонацией.
Ранее в Харькове объявили воздушную тревогу, на территории города прозвучало несколько хлопков, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru