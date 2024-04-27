Подпольщик Лебедев заявил об ударах по городу Стрый под Львовом
Удар зафиксирован в городе Стрый во Львовской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
«Прямо сейчас прилетело в Стрый Львовской области», — отметил подпольщик.
Позже Лебедев сообщил о еще одном «прилете» в населенном пункте. Координатор подполья отметил, что украинская сторона призывает не снимать последствия атак, «значит, прилетает куда нужно».
По данным украинских СМИ, в Львовской области звучали взрывы. Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, в регионе, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях были атакованы объекты энергетики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru