Подпольщик Лебедев заявил об ударах по городу Стрый под Львовом

«Прямо сейчас прилетело в Стрый Львовской области», — отметил подпольщик.

Позже Лебедев сообщил о еще одном «прилете» в населенном пункте. Координатор подполья отметил, что украинская сторона призывает не снимать последствия атак, «значит, прилетает куда нужно».

По данным украинских СМИ, в Львовской области звучали взрывы. Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, в регионе, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях были атакованы объекты энергетики.

