Подполье заявило об ударе по украинской казарме на окраине Львова
Российские военные ударили по казарме ВСУ на окраине Львова. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
По его словам, подполье зафиксировало попадание, на объект отправилось много машин скорой помощи. Кроме того, во Львовской области был нанесен удар по городу Стрый. Одна из ракет атаковала ТЭЦ, еще четыре, вероятно, ударили по местам дислокации украинских военных.
Кроме того, Лебедев заявил о «прилете» на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Здесь было поражено место дислокации ВСУ, по данным подполья, удар пришелся по формированиям, которые Киев планировал перебросить под Работино.
Ранее Харьковская областная военная администрация сообщила о как минимум десяти ударах по объектам критической инфраструктуры региона, напоминает RT.
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