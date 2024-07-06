Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по военному заводу в Сумах

Российские военные ударили по заводу Сумыхимпром в украинских Сумах, где производят кассетные заряды для реактивных систем залпового огня. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о воздушной тревоге и серии взрывов в Сумах.

Как отметил Лебедев, Вооруженные силы РФ за ночь три раза ударили по украинскому военному объекту. Первый взрыв прогремел около полуночи в направлении железнодорожной станции «Басы», затем был зафиксирован второй хлопок на расположенном неподалеку заводе Сумыхимпром.

«Завод имеет большую территорию, ангары, на завод заведены железнодорожные ветки. По сведениям подполья, химическое производство сейчас сосредоточено на изготовлении кассетных зарядов для ракет РСЗО. По данным сопротивления, само производство расположено под землей», — рассказал подпольщик.

По словам Лебедева, позже прозвучал третий, более мощный взрыв, который задел одну из четырех подстанций завода, в результате частично пропало электричество.

Ранее подполье заявило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины в Вышгороде.

