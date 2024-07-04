Подполье сообщило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины

Удары нанесли по базе президентской бригады Нацгвардии Украины, которая причастна к попытке атаки весной на Белгородскую область. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

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По его словам, в 0:50 и в 1:30 4 июля были нанесены два удара в Вышгороде. Лебедев отметил, что именно там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Он указал, что взрывы были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого, где располагается основная часть военной базы и полигон. Там же находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с военной техникой и склады боекомплекта, добавил Лебедев.

Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины с начала проведения спецоперации ВС РФ составили 600 тысяч человек убитыми и еще около миллиона ранеными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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