По его словам, в 0:50 и в 1:30 4 июля были нанесены два удара в Вышгороде. Лебедев отметил, что именно там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Он указал, что взрывы были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого, где располагается основная часть военной базы и полигон. Там же находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с военной техникой и склады боекомплекта, добавил Лебедев.

Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины с начала проведения спецоперации ВС РФ составили 600 тысяч человек убитыми и еще около миллиона ранеными, передает «Радиоточка НСН».

