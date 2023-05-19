Подпольная группа «Армия спасения Украины» атаковала сайт офиса Зеленского

Подпольная группа «Армия спасения Украины» взломала сайты некоторых госучреждений Украины, сообщает РИА Новости.

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Она атаковала ресурсы офиса президента Владимира Зеленского. Одно из заявлений появилось на взломанной странице Одесской области. Группа призвала украинцев «вершить правосудие над Зеленским, его кликой и олигархами», которые спровоцировали крупнейший после Второй мировой войны конфликт в Европе.

Ранее власти США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаХакеры

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