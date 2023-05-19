Подпольная группа «Армия спасения Украины» атаковала сайт офиса Зеленского
19 мая 202306:23
Подпольная группа «Армия спасения Украины» взломала сайты некоторых госучреждений Украины, сообщает РИА Новости.
Она атаковала ресурсы офиса президента Владимира Зеленского. Одно из заявлений появилось на взломанной странице Одесской области. Группа призвала украинцев «вершить правосудие над Зеленским, его кликой и олигархами», которые спровоцировали крупнейший после Второй мировой войны конфликт в Европе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru