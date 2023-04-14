Хакеры атаковали поставлявший оружие ВСУ германский концерн
Снабжающий армию Украины оружием немецкий оборонный концерн Rheinmetall подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает издание Der Spiegel.
Представители концерна подтвердили журналистам наличие «IT-инцидента». Он произошел в подразделении, которое производит продукцию гражданского назначения.
По данным Der Spiegel, целью хакеров могли быть дочерние предприятия Rheinmetall.
Германский концерн ведет с Украиной переговоры о строительстве на ее территории военного завода. На предприятии могут выпускать до 400 танков Panther в год.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил о возможном переносе контрнаступления ВСУ на лето. Глава правительства пожаловался на нехватку бронетехники и снарядов, передает «Радиоточка НСН».
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