Хакеры атаковали поставлявший оружие ВСУ германский концерн

Представители концерна подтвердили журналистам наличие «IT-инцидента». Он произошел в подразделении, которое производит продукцию гражданского назначения.

По данным Der Spiegel, целью хакеров могли быть дочерние предприятия Rheinmetall.

Германский концерн ведет с Украиной переговоры о строительстве на ее территории военного завода. На предприятии могут выпускать до 400 танков Panther в год.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил о возможном переносе контрнаступления ВСУ на лето. Глава правительства пожаловался на нехватку бронетехники и снарядов, передает «Радиоточка НСН».

