Новые поставки оружия НАТО не помогут Украине изменить ход конфликта. С таким заявлением выступил подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

По его словам, Запад и Киев ожидают, что «ход битвы» изменится, но более внимательное изучение предлагаемого оружия говорит об обратном.