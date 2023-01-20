Подполковник армии США: Поставки оружия НАТО Киеву не изменят ход конфликта
Новые поставки оружия НАТО не помогут Украине изменить ход конфликта. С таким заявлением выступил подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
По его словам, Запад и Киев ожидают, что «ход битвы» изменится, но более внимательное изучение предлагаемого оружия говорит об обратном.
Офицер также напомнил, что для эффективного использования любого военного оборудования необходимы соответствующая подготовка и опыт.
Накануне руководство США заявило о новом пакете военной помощи Украине. Стоимость планируемого к поставке оружия составит $2,5 млрд. В перечень вооружения входят боевые машины, системы ПВО, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, артиллерийские снаряды, противопехотные мины, приборы ночного видения, боеприпасы для HIMARS и ракеты для установок NASAMS и оборудование, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 914 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 154 / сут.
- Британцев возмутили слова Зеленского о причастности России к крушению вертолета
- В Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание и едва не утонул во время крещенских купаний
- Подполковник армии США: Поставки оружия НАТО Киеву не изменят ход конфликта
- Финляндия предоставит Украине пакет военной помощи на сумму свыше 400 млн евро
- «По ходу люблю»: The Hatters выпустили новый альбом
- Депутат Разворотнева готовит законопроект об отчете управляющих компаний
- Клишас назвал идеологию США «современной формой неонацизма»
- Депутат Разворотнева призвала создать Совет жильцов в каждом доме
- Депутат Разворотнева: До единой платежки ЖКХ еще очень далеко
- Экс-депутат бундестага: Украина не сохранится в изначальных границах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru