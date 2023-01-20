Подполковник армии США: Поставки оружия НАТО Киеву не изменят ход конфликта

Новые поставки оружия НАТО не помогут Украине изменить ход конфликта. С таким заявлением выступил подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

По его словам, Запад и Киев ожидают, что «ход битвы» изменится, но более внимательное изучение предлагаемого оружия говорит об обратном.

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Офицер также напомнил, что для эффективного использования любого военного оборудования необходимы соответствующая подготовка и опыт.

Накануне руководство США заявило о новом пакете военной помощи Украине. Стоимость планируемого к поставке оружия составит $2,5 млрд. В перечень вооружения входят боевые машины, системы ПВО, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, артиллерийские снаряды, противопехотные мины, приборы ночного видения, боеприпасы для HIMARS и ракеты для установок NASAMS и оборудование, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СШАНАТОУкраинаСпецоперация
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