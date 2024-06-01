Подполье заявило об ударе по военному аэродрому в Львовской области
Российские силы ударили по военному аэродрому в районе города Стрый в Львовской области Украины, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные своих коллег. Об этом пишет РИА Новости.
По информации подполья, по военным объектам в городе было нанесено четыре удара. Один пришелся по аэродрому и Стрыйской авиабазе, которую Украина готовила к приему истребителей F-16.
Кроме того, атакам подверглись склады бывшего инженерного батальона, вагоноремонтный завод, где базировалась иностранная военная техника, а также находящийся вблизи аэродрома Львовский батальон радиотехнической бригады ПВО.
Ранее Лебедев сообщил, что военные РФ ударили по городу Староконстантинов в Хмельницкой области, где находится украинская авиабаза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru