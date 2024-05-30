СМИ: ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Староконстантинове
Российские военные нанесли мощный удар по городу Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, где находится авиабаза ВСУ. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
Лебедев уточнил, что в течение полутора часов по Староконстантинову нанесли пять массированных ударов.
В результате атаки пострадал военный аэродром, в котором ВСУ собираются принимать истребители НАТО F-16, отметил Лебедев. Один из снарядов попал в арочное укрытие аэродрома, где украинские военные прячут самолеты и боекомплекты к ним.
Ранее Лебедев сообщал, что ВС РФ ударили по складу ВСУ в Днепропетровской области, где находились американские ракеты ATACMS, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru