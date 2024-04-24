Подполье заявило об ударе по военной части ВСУ в Одессе

Российские военные нанесли удар по украинской военной части близ Горбатого моста в Одессе. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Подполье заявило об ударе ВС России по авиабазе в Конотопе

Подпольщик, сославшись на данные коллег, отметил, что удар по части в Одессе был нанесен в 07:05.

«Взрыв сильный, в десяти километрах от эпицентра "трухнуло сильно дом". Кто ближе, пишет, что не несколько прилетов и шикарная вторичная детонация», — подчеркнул Лебедев.

По словам координатора подполья, после атаки Одесса была частично обесточена.

Ночью 24 апреля в Одесской области была объявлена воздушная тревога, в региональной столице прогремели взрывы, часть города осталась без электричества, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаОдесса

Горячие новости

Все новости

партнеры