Харьков под прицелом: После ударов по энергетике власти задумались об эвакуации

Напомним, Минобороны России сообщило 22 марта о массированной атаке дронами и ракетами по энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на обстрелы приграничных регионов России. В частности, отмечают украинские власти, была уничтожена гидроэлектростанция Днепрогэс.

Сильнее всего при этом пострадал Харьков, сообщает украинское издание «Страна». Здесь, по словам мэра города Игоря Терехова, уничтожена почти вся частная и коммунальная энергетическая инфраструктура, действуют графики отключения электроэнергии.

БЕГСТВО, НО ПО ПЛАНУ

Естественно, что выживать в столь тяжелых условиях практически невозможно, и многие харьковчане предпочли спасаться бегством из разрушенного города. Как сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live», автомобильные заторы образуются на блокопостах на выездах из города.

Те же, кто остался в Харькове, вынуждены голодать, добавил Киселев: подвоз продуктов питания день ото дня сокращается. Собеседник «Соловьев Live» предположил, что это делается специально, чтобы город покинуло как можно больше людей. Хотя, казалось бы, куда уж больше: если верить вышеупомянутому мэру Терехову, с февраля 2022 года случались периоды, когда из некогда двухмиллионного населения областного центра в Харькове оставались лишь 300 тысяч.

Вместе с тем городские власти панику среди населения или не замечают, или не хотят замечать. Однако же план эвакуации решили разработать. На всякий случай — вдруг пригодится? Но, повторил Терехов в ходе украинского телемарафона, в его реализации необходимости пока нет: «Люди спокойно работают, люди ходят на работу, ходят по магазинам. У нас открыты и магазины, и аптеки, и автозаправочные станции, и рынки — есть все необходимое», — заявил он.

Более того, в МВД Украины заявили, что информация об эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за того, что город может окружить российская армия, — не более, чем фейк.