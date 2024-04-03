Харьков под прицелом: После ударов по энергетике власти задумались об эвакуации
Российские и украинские источники спорят об эвакуации Харькова, план которой уже готов на фоне заявлений российских политиков о том, что город может стать одной ихз целей СВО.
Украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале сообщила об утрате 80% генерирующих мощностей в результате ударов российской армии по тепловым электростанциям страны.
При этом серьезные повреждения были нанесены пяти из шести станций, уточняет ДТЭК. В подтверждение своих слов она продемонстрировала видео с последствиями ударов по одной из них. В ДТЭК отметили, что удары наносились с 22 по 29 марта.
Напомним, Минобороны России сообщило 22 марта о массированной атаке дронами и ракетами по энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на обстрелы приграничных регионов России. В частности, отмечают украинские власти, была уничтожена гидроэлектростанция Днепрогэс.
Сильнее всего при этом пострадал Харьков, сообщает украинское издание «Страна». Здесь, по словам мэра города Игоря Терехова, уничтожена почти вся частная и коммунальная энергетическая инфраструктура, действуют графики отключения электроэнергии.
БЕГСТВО, НО ПО ПЛАНУ
Естественно, что выживать в столь тяжелых условиях практически невозможно, и многие харьковчане предпочли спасаться бегством из разрушенного города. Как сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live», автомобильные заторы образуются на блокопостах на выездах из города.
Те же, кто остался в Харькове, вынуждены голодать, добавил Киселев: подвоз продуктов питания день ото дня сокращается. Собеседник «Соловьев Live» предположил, что это делается специально, чтобы город покинуло как можно больше людей. Хотя, казалось бы, куда уж больше: если верить вышеупомянутому мэру Терехову, с февраля 2022 года случались периоды, когда из некогда двухмиллионного населения областного центра в Харькове оставались лишь 300 тысяч.
Вместе с тем городские власти панику среди населения или не замечают, или не хотят замечать. Однако же план эвакуации решили разработать. На всякий случай — вдруг пригодится? Но, повторил Терехов в ходе украинского телемарафона, в его реализации необходимости пока нет: «Люди спокойно работают, люди ходят на работу, ходят по магазинам. У нас открыты и магазины, и аптеки, и автозаправочные станции, и рынки — есть все необходимое», — заявил он.
Более того, в МВД Украины заявили, что информация об эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за того, что город может окружить российская армия, — не более, чем фейк.
ХАРЬКОВ СЛЕДУЮЩИЙ?
На поверку же выходит, что «фейки» о планах российской армии касательно Харьковской области — не такие уж и фейки: регион вполне может стать следующей целью российских войск, предположил в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.
Причем одной лишь Харьковской областью дело не ограничится, убежден высокопоставленный военный: для выполнения целей спецоперации Вооруженные силы России должны взять под контроль Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области, а также выйти к Днепру, после чего взять всю Центральную и Западную Украину.
«Так должно быть, тогда мы достигнем целей спецоперации. Запад уже сейчас объявил о том, что он готов свои войска поставить на Украину... Там оставлять для них плацдарм, а через год опять воевать? Нужно решать задачи и достичь целей», — заявил Соболев.
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