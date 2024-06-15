Подполье сообщило об эпидемии брюшного тифа среди солдат ВСУ в Херсоне

Отмечается, что 12 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 — в состоянии средней степени тяжести.

Динамику распространения инфекции оценивают крайне негативно. Так, 7 июня с диагнозом «брюшной тиф» было 26 военных, а спустя три дня число заболевших возросло более чем вдвое.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в трех областях Украины вдвое повысили план по мобилизации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

