Российские войска нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ

Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

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В сообщении говорится, что также были поражены пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ.

Уточняется, что для нанесения удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотники.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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