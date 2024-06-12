Российские войска нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В сообщении говорится, что также были поражены пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ.
Уточняется, что для нанесения удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотники.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru